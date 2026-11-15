Las últimas palabras del hombre ejecutado por asesinar y decapitar a sus tres hijos

John Allen Rubio y su esposa Ángela Camacho fueron condenados por acabar con la vida de sus tres hijos, que tenían entre dos meses y tres años, en 2003.

John Allen Rubio pronunció este jueves sus últimas palabras antes de ser ejecutado mediante inyección letal en la prisión estatal de Huntsville, en Texas, por asesinar, junto con su esposa, a sus tres hijos en la ciudad de Brownsville hace casi dos décadas, informaron medios locales.

En su declaración final, Rubio pidió perdón a sus familiares, especialmente a los de su esposa, y lamentó que su crimen “tuviera que suceder”. Aseguró que no podía “cambiar el pasado” y que sabía que su muerte no les traería “felicidad”. “Pronto estaré con nuestros hijos en el cielo, y espero que puedan perdonarme”, dijo, antes de pedir que transmitieran a su esposa, Ángela Camacho, que la amaba.

Un crimen desconcertante

Rubio, de 46 años, fue condenado en dos ocasiones por el asesinato y decapitación de sus hijos, ocurrido en 2003. Las víctimas fueron Julissa, de tres años; John, de 14 meses; y Mary Jane, de apenas dos meses. Según los investigadores, él y Ángela Camacho los mataron porque no podían mantenerlos económicamente. Rubio, sin embargo, sostuvo desde su detención que creyó que los niños estaban poseídos por el espíritu de su abuela fallecida.

En declaraciones anteriores, Rubio había expresado arrepentimiento. “Los extraño muchísimo. Los extraño todos los días”, afirmó en una entrevista en mayo de este año, en la que relató que todo comenzó cuando su hija Julissa empezó a comportarse de forma extraña y a decir que era su abuela.

Camacho cumple cadena perpetua tras haberse declarado culpable. Rubio se convirtió en la decimocuarta persona procedente del Valle del Río Grande ejecutada en Texas y en la séptima ejecución llevada a cabo en el estado en lo que va de año.