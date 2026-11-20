El condenado entró a la casa de la pareja, los ató y estranguló con corbatas. Cubrió sus ojos y boca, cortó las líneas telefónicas y ató a ‘Missy’ con cinturones antes de agredirla sexualmente.

Thomas Mitchell Overton, de 71 años, murió el 19 de noviembre tras recibir la inyección letal en Florida (EE.UU.), acusado de cometer el doble homicidio de una joven pareja que esperaba un bebé, informan medios locales.

El hombre habría asesinado a Susan ‘Missy’ MacIvor, de 29 años, y a su esposo Michael, de 30, el 22 de agosto de 1991. La pareja esperaba a su primer hijo, al que pensaban llamar Kyle Patrick.

Overton entró a la casa de las víctimas cerca del aeropuerto privado TavernAero, en Key Largo, donde las ató y estranguló con corbatas. A Michael también lo golpeó en la cabeza. Cubrió los ojos y boca de las víctimas, cortó las líneas telefónicas y ató a ‘Missy’ con cinturones antes de agredirla sexualmente. Los cuerpos fueron hallados tras notar la ausencia de ella en la escuela primaria donde trabajaba como maestra.

“Nunca he agredido sexualmente a nadie. Nunca he matado a nadie. Yo no maté a los MacIvor”, afirmó el convicto en sus últimas palabras.

El sheriff Rick Ramsay calificó su crimen como uno de los “más atroces” que había visto y agradeció el cierre del caso tras 35 años. El fiscal Dennis Ward lo llamó “asesino a sangre fría”, agregando que “destruyó a una familia entera por ninguna otra razón que sus propios deseos enfermizos y retorcidos”.

El caso se resolvió en 1996, cuando el ADN de semen encontrado en una manta lo vinculó al crimen mientras estaba preso por otro robo. Un jurado lo condenó en 1999 y recomendó la pena de muerte.

“Todo lo que puedo mirar son sus manos y pensar: ‘Esas manos mataron a mi hijo, a mi nieto y a mi nuera'”, expresó la madre de Michael, Celeste MacIvor, tras el juicio.

Esta es la ejecución número 20 del estado este año y marca un nuevo récord. Opositores a la pena capital reconocieron la brutalidad del doble asesinato, pero afirmaron que la cifra de ejecuciones establece un “récord sombrío” y convierte a Ron DeSantis en “el gobernador más mortal en la historia de Florida”.