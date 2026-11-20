El hombre había sido condenado por el asesinato de un comerciante de diamantes hallado con varios disparos en su oficina en enero de 1996.

Reinaldo Dennes, de 70 años, fue ejecutado este 19 de noviembre en Texas (EE.UU.) en un procedimiento que se prolongó más de una hora por dificultades para encontrar la vena adecuada para las dos agujas de su dosis letal, informan medios locales.

El hombre había sido condenado por el asesinato de Janos Szucs, un comerciante de diamantes hallado con varios disparos en su oficina de Houston en enero de 1996. Fue la segunda persona sometida a pena de muerte ese día en el país, después de la ejecución de Thomas Mitchell Overton, la número 20 aplicada este año en Florida.

Antes de la inyección, Dennes dijo que quería que sus seres queridos supieran que había sido bendecido durante los últimos 30 años “conociendo el amor del padre”. “¡Adelante, director!”, expresó refiriéndose al jefe de la prisión.

“¡Déjame ir, padre!”, repitió apoyado en su fe religiosa una y otra vez ya iniciado el proceso. “Déjame ir. Estoy aquí. He sido tu hijo todos estos años”. Después gritó entre quejas de dolor: “¡Mi pierna derecha me está matando! […] ¡No creo que esto sea normal! ¡Llévame, padre! ¡No me dejes sufrir así!”.

Tras tres gemidos fuertes, comenzó a hacer sonidos de ronquidos que se fueron apagando. El procedimiento terminó a las 19:07, 63 minutos después de que fuera atado a la camilla, y fue declarado muerto a las 19:08 en la penitenciaría de Huntsville.

La portavoz de la prisión donde se llevó a cabo su condena, Amanda Hernandez, reconoció que hubo varios intentos fallidos antes de insertar las agujas en su pie izquierdo y en el lado izquierdo de su cuello. Afirmó que no era la primera vez que un reo se quejaba de dolor apenas se ha puesto en marcha la orden de su ejecución, y sugirió que Dennes podría haber exagerado sus quejas, al señalar que empezó a manifestar sufrimiento físico antes de que el fármaco comenzara a fluir y también en zonas donde no había vía intravenosa.

Este procedimiento continúa en medio de un creciente cuestionamiento a la pena capital en Estados Unidos, alimentado por el fallido intento de ejecución de Christa Pike, condenada a muerte en Tennessee, el pasado 30 de septiembre. La mujer sobrevivió a dos dosis letales de pentobarbital que, según sus abogados, no alcanzaron correctamente su torrente sanguíneo y se acumularon en sus brazos, provocándole quemaduras y ampollas.