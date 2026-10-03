Padre apuñala a sus gemelos y se suicida en un nuevo crimen macabro en EE.UU.

Las investigaciones preliminares apuntan a un doble homicidio seguido de suicidio, después de que Montiel Roa perdiera a su esposa apenas unos meses atrás, en junio.

Un hombre de 63 años mató a puñaladas a sus dos hijos gemelos, de 17 años, y después se suicidó en su apartamento de Orlando, Florida, en otro crimen que ha conmocionado a la sociedad estadounidense, informó este sábado New York Post.

La Policía identificó al agresor como Ivan Montiel Roa y a las víctimas como Carlo y Melanie. Los agentes ingresaron a la vivienda tras la alerta de un vecino que llevaba cerca de una semana sin ver a la familia.

Encontraron a los adolescentes apuñalados en la sala y al padre en el dormitorio principal. Las investigaciones preliminares apuntan a un doble homicidio seguido de suicidio, después de que Montiel Roa perdiera a su esposa apenas unos meses atrás, en junio.

El crimen ha sacado a la luz el perturbador trasfondo del agresor, un corredor de bienes raíces cuya empresa de construcción había sido disuelta a finales de septiembre. En sus redes sociales difundía teorías de conspiración sobre un “nuevo orden mundial” y mensajes inquietantes en los que se autodefinía como un “agente del caos”, según medios locales.

Mientras la comunidad local y políticos expresan su conmoción ante la tragedia, las autoridades aún no han precisado la fecha exacta del ataque ni la metodología empleada por el padre para quitarse la vida.