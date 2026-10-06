Pensilvania supera los mil contagios de sarampión en el mayor brote estatal en EE.UU. en tres décadas

El Departamento de Salud estatal contabiliza 1.004 infectados, 198 hospitalizaciones y cinco muertes desde abril; el país registra su peor cifra anual de la enfermedad desde 1991.

El estado de Pensilvania rebasó la barrera de los mil contagios de sarampión en lo que va de 2026, una cifra que sitúa a la entidad ante la crisis sanitaria de esta enfermedad más grave registrada en un solo estado de Estados Unidos en más de 30 años.

De acuerdo con el último reporte del Departamento de Salud de Pensilvania recogido por CBS News, las autoridades sanitarias contabilizan 1.004 casos confirmados, 198 hospitalizaciones y cinco fallecimientos a causa de la propagación del virus, cuyo foco inicial se detectó en el mes de abril en zonas situadas al oeste de la ciudad de Filadelfia.

El peor año para la enfermedad en EE.UU. desde 1991

El avance del virus en Pensilvania se produce dentro de un marco de rebrote nacional sin precedentes recientes. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) han contabilizado cerca de 3.900 contagios a nivel federal en 2026, convirtiendo a este año en el peor para el sarampión en el país desde 1991. Además, el organismo ha reportado ocho muertes vinculadas a la enfermedad en los últimos dos años, superando el total registrado en las tres décadas anteriores.

El brote no es exclusivo de Pensilvania; se suma a cadenas de transmisión activas en Carolina del Sur (que roza los 1.000 casos), Ohio (con más de 200 contagios), Texas, Utah y sectores rurales de Nueva York. En este último estado, la gobernadora decretó la emergencia por desastre con el fin de facultar a paramédicos y parteras a administrar vacunas y agilizar el diagnóstico.

Vía de transmisión y la importancia de la vacunación

El sarampión es una infección vírica altamente contagiosa que se transmite por vía aérea cuando una persona infectada tose o estornuda. Según advierten los CDC, el microorganismo puede flotar y permanecer en el ambiente durante horas, lo que acelera los contagios masivos.

Las agencias de salud reiteraron que la aplicación de las dos dosis de la vacuna triple viral (MMR, por sus siglas en inglés, que protege contra sarampión, paperas y rubéola, o la MMRV, que añade cobertura contra la varicela) representa la medida de protección más eficaz. Respecto a los fallecimientos confirmados en Pensilvania, las autoridades habían informado previamente que las primeras víctimas correspondían a residentes que no se encontraban vacunados.