Proponen en Bolivia quitar las estatuas y monumentos de lugares públicos del ‘Che’ Guevara

Uno de los proponentes planteó que los monumentos actuales en honor al revolucionario argentino sean “sustituidos por referentes” de la nación sudamericana.

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, y el activista Dennis Vallejos presentaron el jueves 8 de octubre una propuesta legislativa que busca la “eliminación del nombre Ernesto ‘Che’ Guevara de monumentos, parques, colegios” y plazas en Bolivia, país donde el revolucionario argentino fue ejecutado en 1967.

En una rueda de prensa, Vallejos aseguró que con su iniciativa “nunca más las instituciones del Estado estarán alineadas una tendencia política”. En criterio de Rojas, la imagen del ‘Che’ es una “mancha” que obedece a una “ideología perversa”.

El parlamentario consideró inaceptable que en los lugares públicos se rinda homenaje a un “extranjero que ha venido a matar bolivianos”. Por eso, planteó que los monumentos que actualmente elogian la figura del ‘Che’ sean “sustituidos por referentes” del país andino.

En esa línea, envió un dardo directo a los integrantes de la Central Obrera Boliviana (COB), que actualmente tienen en su logo la imagen del ‘Che’, para que la sustituyan por la de un prócer nacional. “No les estamos diciendo que pongan a un referente de derecha”, alegó.

En Bolivia proponen eliminar las estatuas y monumentos del Che Guevara…

La prensa boliviana destaca que la figura del revolucionario argentino se promovió especialmente durante el Gobierno de Evo Morales, cuando se erigieron monumentos en su honor. De hecho, la comunidad de La Higuera, en Santa Cruz, se convirtió en un punto de interés para quienes admiran su legado, ya que fue el lugar donde el referente de la izquierda internacional terminó ejecutado por el ejército boliviano en la colaboración de la CIA.

Este viernes, Morales le dedicó una publicación en sus redes sociales al mítico guerrillero: “En 1967, un día como hoy, el imperio y sus sirvientes capturaron a nuestro hermano Comandante Ernesto ‘Che’ Guevara, creyendo que con su asesinato apagarían la revolución; por eso, en el día del Guerrillero Heroico, reafirmamos que su legado de lealtad, dignidad y lucha antiimperialista sigue más vivo que nunca en los pueblos libres de la Patria Grande que defienden su soberanía. ¡Hasta la victoria siempre!”.