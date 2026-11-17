El personal de la NSA quedó sin posibilidad de intercambiar información clasificada, según fuentes de CNN.

Una red de comunicaciones ultrasecreta utilizada por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) para sus comunicaciones internas ha dejado de funcionar, según informaron a CNN seis personas familiarizadas con el asunto.

El sistema, denominado NSA Net, permite al personal intercambiar información clasificada dentro de la agencia. Por el momento no hay indicios de que la interrupción se deba a un ciberataque, señalaron las fuentes.

Mientras trabaja para determinar el alcance del problema, la agencia ha organizado la entrada “escalonada” de sus empleados, de manera que lleguen a sus puestos de trabajo en distintos horarios.

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La caída de NSA Net se produce pocos días después de una interrupción masiva y global de los servicios en la nube de Microsoft, de fallos en los sistemas de comunicaciones de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) y de problemas de acceso a servicios bancarios registrados la semana pasada.

Este 17 de noviembre, el presidente Donald Trump afirmó que no le preocupan este tipo de problemas. “Así es la vida”, respondió durante una rueda de prensa.