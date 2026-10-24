Reportan que miles de personas se manifiestan en Madrid en medio de ola de protestas en Europa

Unas 25.000 personas se manifestaron este 24 de octubre en Madrid, la capital de España, para exigir la protección del sistema público de pensiones y rechazar su privatización, según la Delegación del Gobierno en Madrid, informa la agencia EFE. La jornada de movilización coincide con la ola de protestas que recorre numerosos países de Europa.

La movilización, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), reclamó medidas para preservar el poder adquisitivo de los jubilados.

. Miles de personas se manifiestan en Madrid por el derecho a las pensiones dignas @EMANUEL28082733

@mar_rojo_ https://t.co/EkxZSZ9wcD — mar-rojo~♀️🌹 🍉 (@mar_rojo_) October 24, 2026

Los manifestantes denunciaron que la inflación interanual alcanzó el 4,9 % en septiembre y exigieron que la pensión mínima se equipare al salario mínimo interprofesional neto, fijado en 1.221 euros mensuales (poco más de 1.300 dólares). También reclamaron recuperar la paga compensatoria por la pérdida de poder adquisitivo y revalorizar las pensiones conforme al Índice de Precios al Consumo (IPC) real.

Hay futuro ✊ #Madrid llena de dignidad en defensa de las pensiones públicas.

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