Se fuga de una cárcel de Tennessee un homicida condenado a cadena perpetua

Jacob Allen Morley atravesó la cerca perimetral del penal de Tiptonville, robó una camioneta durante su huida y permanece prófugo; las autoridades ofrecen 2.500 dólares de recompensa.

Jacob Allen Morley, de 28 años de edad y condenado a cadena perpetua por el asesinato en primer grado de su compañero de trabajo en 2022, se fugó la noche del domingo 25 de octubre de la prisión Northwest Correctional Complex, ubicada en Tiptonville, Tennessee.

Las cámaras de seguridad del centro penitenciario captaron el momento en que el recluso abandonó el perímetro vistiendo su uniforme de prisión tras atravesar la Cerca de seguridad. Su ausencia fue detectada alrededor de las 11:30 p.m. durante un conteo de rutina, lo que desencadenó un despliegue de emergencia en una zona rural cercana al río Misisipi, a unos 145 kilómetros al norte de Memphis.

Robo de vehículo y alerta en la lista de los más buscados

Cerca de la 1:00 a.m. del 26 de octubre, cámaras de la Oficina de Investigación de Tennessee (TBI) registraron a Morley mientras robaba una camioneta Ford F-350 blanca modelo 2008 con placas del estado. Minutos después, a la 1:18 a.m., equipos del Departamento de Bomberos de Hornbeak —a unos 24 kilómetros del penal— captaron en video el paso del fugitivo a bordo del vehículo sustraído.

El TBI incorporó a Morley en su lista de los más buscados (“Most Wanted”) y ofreció una recompensa de hasta 2.500 dólares por información que facilite su arresto. Las autoridades detallaron que el prófugo mide 1,80 metros de estatura, pesa 109 kilogramos y tiene cabello castaño y ojos verdes.

Antecedentes del crimen y déficit de personal en el penal

Morley fue sentenciado a prisión de por vida por el homicidio de Cody Birchfield, reportado como desaparecido en febrero de 2022 y cuyo cadáver fue localizado semanas después metido en una caja debajo de la residencia del agresor en el condado de Carter. En aquella ocasión, el acusado intentó evadir el arresto en una persecución automovilística que concluyó en Carolina del Norte.

Este hecho representa la segunda evasión de la custodia del Departamento de Corrección de Tennessee (TDOC) registrada en la última semana. La prisión de Tiptonville, que alberga a más de 1.700 reclusos, enfrenta graves problemas operativos: una auditoría realizada en 2023 reveló una tasa de vacantes del 61% en plazas de oficiales correccionales, déficit que complica la vigilancia y el control de las instalaciones.