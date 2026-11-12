Secuestran a la esposa de un alcalde en Colombia y esto es lo que se sabe

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue de la fuerza pública para rescatarla.

Nancy Gómez, esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia, Jaime Buitrago, fue secuestrada por hombres armados el 11 de noviembre tras salir de un gimnasio.

El hecho ocurrió alrededor de las 06:10 de la mañana, según contó el burgomaestre a Red+ Noticias. Detalló que su mujer ya estaba cerca de su vivienda, regresando del gimnasio, cuando los sujetos, que se movilizaban en una camioneta blanca, la abordaron; dos de ellos portaban armas de largo fusil y los otros dos de corto alcance.

“Ella forcejeó con ellos, pero la redujeron”, dijo Buitrago. Luego, la subieron a la camioneta y abandonaron el lugar, llevándosela con rumbo desconocido. En un video que ha salido a la luz, publicado por RCN, se puede ver el auto usado en el secuestro, que iba a gran velocidad mientras huían de la zona.

“Son momentos difíciles como familia y estamos confiando en Dios y las autoridades para que nos la puedan devolver sana y salva al seno de nuestro hogar”, expresó el alcalde de Uribia, municipio ubicado al norte del departamento de La Guajira.

#Video | Cámaras de seguridad captaron a la camioneta donde se llevaron a Nancy Gómez ➡️https://t.co/JOtkT1xw90 https://t.co/B53FsDFhwD — EL HERALDO (@elheraldoco) November 12, 2026

Abelardo de la Espriella se pronuncia

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se pronunció al respecto y ordenó el despliegue total de la fuerza pública para rescatar a Gómez. “He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia”, dijo.

Según el mandatario, las primeras informaciones apuntan a la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN). No obstante es una de las líneas de investigación y hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la responsabilidad de esa organización guerrillera.

Asimismo, la Cancillería de Colombia publicó un comunicado donde informa que el titular de este despecho, Omar Bula, “estableció contacto telefónico con su homólogo venezolano, Oliver Blanco, con el objetivo de coordinar acciones que permitan rescatar sana y salva a Nancy Gómez”.

Según el documento, Blanco “ofreció toda la colaboración de las autoridades del vecino país para esclarecer el posible paradero de los criminales que raptaron a la primera dama de Uribia, y que presuntamente cruzaron la frontera colombo venezolana en un intento de evadir el accionar de la fuerza pública colombiana”.