Tiroteo masivo en una fiesta de ‘homecoming’ en Georgia deja dos muertos y 35 heridos

Más de 1.000 personas celebraban en las calles de la localidad rural de Vienna cuando se registraron más de 50 disparos; la estampida provocó además heridos por atropellamiento.

Una trágica jornada de violencia armada sacudió la madrugada del domingo a la pequeña comunidad rural de Vienna, Georgia, dejando un saldo de dos jóvenes muertos y 35 personas heridas. El episodio ocurrió durante una multitudinaria fiesta callejera que congregaba a más de 1.000 personas en el marco de las celebraciones de la semana de homecoming de la escuela secundaria Dooly County High School.

Las víctimas fatales fueron identificadas por el sheriff del condado de Dooly, Craig Peavy, como Ja’Quavion Aderious Jackson, de 21 años (originario de Cordele), y Macaleb Malik Jackson, de 23 años (proveniente de Hawkinsville). Ambos fueron hallados sin vida en el bloque 600 de Pine Street con heridas de bala fatales, según informó el forense Brett Walls. Las autopsias estarán a cargo de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI), mientras las autoridades evalúan si existía parentesco entre ambos jóvenes.

Más de 50 disparos y pánico masivo

De acuerdo con las autoridades, la festividad se extendía a lo largo de cuatro cuadras en el centro de Vienna, ciudad de unos 4.000 habitantes ubicada a unos 210 kilómetros al sur de Atlanta. Alrededor de las 1:25 a.m., se desencadenaron más de 50 disparos en al menos dos puntos distintos separados por una cuadra de distancia.

En un principio, tanto los asistentes como los 22 agentes policiales desplegados en la zona confundieron las detonaciones con fuegos artificiales. El agente especial a cargo de la GBI, Jerry Jones, confirmó que la mayoría de los 35 heridos —cuyas edades oscilan entre los 14 y los 51 años— sufrieron impactos de bala. Asimismo, las autoridades precisaron que un número no determinado de personas resultó lesionado tras ser atropellado por vehículos cuando la multitud intentaba huir en masa.

Hospitales colapsados y conmoción local

La emergencia movilizó a varios centros asistenciales de la región. Tan solo al Crisp Regional Hospital, en Cordele, ingresaron 26 heridos, de los cuales dos requirieron cirugía de urgencia, dos fueron derivados a centros traumatológicos especializados y varios permanecen en estado crítico.

La testigo Ashley Gee, de 30 años, describió las ráfagas continuas como el sonido de “una ametralladora”, lo que desató el caos entre los presentes. Por su parte, el sheriff Peavy, con 42 años de trayectoria, calificó el hecho como la situación más impactante de su carrera, señalando que la alta densidad de personas hizo “casi imposible” el acceso inmediato del personal de rescate.