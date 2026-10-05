Un choque de autobús escolar deja dos muertos en Florida, entre ellos una estudiante de secundaria

Un vehículo invadió el carril contrario en la ciudad de Winter Haven y desencadenó una colisión frontal; entre cinco y siete personas fueron trasladadas de urgencia a centros hospitalarios.

Un trágico accidente de tránsito registrado en la madrugada de este lunes en Winter Haven, Florida, dejó un saldo de dos personas fallecidas —entre ellas una alumna de décimo grado— y varios heridos de gravedad, tras verse involucrado un autobús escolar que transportaba a 37 estudiantes con destino a la secundaria Winter Haven High School.

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:15 a.m. en Lucerne Park Road, a unos 2,4 kilómetros de la autopista 27. De acuerdo con los reportes oficiales, un automóvil Chevrolet Malibu blanco que circulaba en sentido contrario cruzó la línea central de la calzada e impactó directamente contra las ruedas traseras del autobús perteneciente al distrito del Condado de Polk.

El choque arrancó uno de los neumáticos traseros del vehículo escolar, lo que provocó que perdiera el control e invadiera el carril opuesto, colisionando de frente contra un Jeep plateado que posteriormente volcó e incendió sobre la banquina.

Víctimas fatales y traslados de emergencia

A bordo del autobús viajaban 39 personas en total: 37 alumnos, la conductora y su hija de 9 años. La estudiante de décimo grado que perdió la vida viajaba en el interior del transporte escolar, mientras que la segunda víctima fatal era el ocupante del Jeep plateado. Las identidades de ambos no han sido reveladas por las autoridades.

Entre cinco y siete personas fueron trasladadas como alertas de trauma a bordo de helicópteros, ambulancias y vehículos particulares hacia hospitales de la región, tales como el Lakeland Regional Health y el hospital Arnold Palmer en Orlando. Una persona permanecía en estado crítico.

El conductor del Malibu resultó ileso, coopera plenamente con la investigación y se dirigía a su lugar de trabajo al momento de la colisión; las autoridades informaron que no ha sido arrestado.

Reconstrucción de los hechos e impresiones oficiales

El sheriff del condado de Polk, Grady Judd, brindó una conferencia de prensa desde el lugar del accidente y explicó la dinámica del impacto tras revisar las grabaciones de las cámaras instaladas en el autobús escolar.

“El autobús escolar estaba claramente en su carril cuando, por razones desconocidas, el Malibu blanco que circulaba en dirección opuesta se desvió sobre la línea central”, detalló Judd, quien comparó la maniobra con una “maniobra pit inversa” que despojó al autobús de tracción y desencadenó la reacción en cadena.

“Fue un accidente horrible. Fue una mañana terrible y trágica. Perdimos la vida de una hermosa chica de décimo grado”, expresó el sheriff, catalogando el suceso como el accidente de transporte escolar más grave que recuerda el condado en décadas.