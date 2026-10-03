Un dron espía de EE.UU. se descarrila por poco cae a un río de Florida

La aeronave no tripulada quedó atascada en la orilla de un río cercano a la base aeronaval de Mayport; las autoridades militares aún no se han pronunciado sobre el incidente.

Un dron de reconocimiento MQ-4C Triton perteneciente a la Armada de los Estados Unidos se vio involucrado en un incidente operativo en la base aeronaval de Mayport, ubicada en el estado de Florida.

De acuerdo con los reportes preliminares, la aeronave no tripulada se salió de la pista mientras realizaba la maniobra de aterrizaje. Hasta el momento, no se ha informado formalmente si el vehículo aéreo sufrió daños en su estructura o sistemas tras la maniobra.

Imágenes en redes sociales y silencio de la Armada

Tras el percance, comenzaron a circular en redes sociales diversas fotografías que muestran al dron atascado en la orilla del río adyacente a la instalación militar.

Hasta la publicación de esta nota, la Armada de los Estados Unidos no ha emitido ninguna declaración o comunicado público para esclarecer las causas del despiste o dar cuenta del estado de la aeronave.