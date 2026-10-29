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Un empleado de supermercado encaró a influencer en plena broma y desató ola de solidaridad que supera los 130.000 dólares

El trabajador confrontó al creador de contenido recordando las dificultades financieras de su hogar; la indignación en redes sociales dio paso a una exitosa colecta en GoFundMe.

Captura de pantalla.

Un empleado llamado Walt de un supermercado de Michigan se volvió viral tras encarar directamente a un influencer que intentaba grabarlo para hacerle una broma a costa de su trabajo. El “bromista” le puso el teléfono cerca afirmando falsamente que le había robado dinero de su cuenta a través de una aplicación.

Durante el incidente, el trabajador detuvo la burla del creador de contenido y expuso la difícil situación económica que atraviesa junto a su familia, expresando: “Probablemente tú ganes dinero con esto. Yo ni siquiera puedo pagar mi hipoteca y tengo 4 hijos en casa”.

Respuesta en redes y campaña masiva de solidaridad

El testimonio del empleado resonó rápidamente entre miles de personas en plataformas digitales, generando un masivo rechazo hacia las bromas pesadas dirigidas a trabajadores y promoviendo una iniciativa de apoyo financiero.

Cuando apoyo iba en casi los 80 mil dólares recaudados.

Ante la situación, usuarios de internet organizaron una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para asistir al trabajador con sus deudas y gastos del hogar. La respuesta de la comunidad ha sido inmediata, logrando acumular más de 130.000 dólares en donaciones.

Este es el video…

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