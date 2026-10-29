Un empleado de supermercado encaró a influencer en plena broma y desató ola de solidaridad que supera los 130.000 dólares

El trabajador confrontó al creador de contenido recordando las dificultades financieras de su hogar; la indignación en redes sociales dio paso a una exitosa colecta en GoFundMe.

Un empleado llamado Walt de un supermercado de Michigan se volvió viral tras encarar directamente a un influencer que intentaba grabarlo para hacerle una broma a costa de su trabajo. El “bromista” le puso el teléfono cerca afirmando falsamente que le había robado dinero de su cuenta a través de una aplicación.

Durante el incidente, el trabajador detuvo la burla del creador de contenido y expuso la difícil situación económica que atraviesa junto a su familia, expresando: “Probablemente tú ganes dinero con esto. Yo ni siquiera puedo pagar mi hipoteca y tengo 4 hijos en casa”.

Respuesta en redes y campaña masiva de solidaridad

El testimonio del empleado resonó rápidamente entre miles de personas en plataformas digitales, generando un masivo rechazo hacia las bromas pesadas dirigidas a trabajadores y promoviendo una iniciativa de apoyo financiero.

Ante la situación, usuarios de internet organizaron una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para asistir al trabajador con sus deudas y gastos del hogar. La respuesta de la comunidad ha sido inmediata, logrando acumular más de 130.000 dólares en donaciones.

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