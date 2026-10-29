Una menor logra escapar de un intento de secuestro en una gasolinera de Florida

La menor se zafó del agresor tras un intenso forcejeo en Miramar; la Policía arrestó a Michael Polanco, de 32 años y con antecedentes por delitos violentos, gracias a la alerta oportuna de un testigo.

Una adolescente de 13 años de edad sobrevivió a un intento de secuestro registrado en las instalaciones de una gasolinera en la ciudad de Miramar, Florida (EE. UU.), tras enfrentarse y zafarse de su agresor.

De acuerdo con los registros de las cámaras de seguridad del establecimiento, un hombre abordó sorpresivamente a la menor y la sujetó del cuello. Pese al peligro y a la desventaja física, la niña reaccionó de inmediato, forcejeó con el sujeto y logró liberarse de su agarre para ponerse a salvo.

Alerta ciudadana y captura del sospechoso

Un testigo que presenció el ataque dio aviso de inmediato a las autoridades locales, lo que permitió una rápida respuesta de la Policía de Miramar en la zona.

Gracias a la intervención oportuna, los agentes lograron la detención del presunto responsable, identificado como Michael Polanco, de 32 años de edad. Tras verificar su expediente en el sistema policial, las autoridades confirmaron que Polanco cuenta con antecedentes por delitos violentos.

EL VIDEO DURANTE EL FALLIDO INTENTO…