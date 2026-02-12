2 buques de la Armada de EE.UU. chocan en aguas cercanas a Sudamérica

Un buque de guerra y otro de abastecimiento de la Armada de Estados Unidos colisionaron este miércoles durante una operación de reabastecimiento en el Caribe, lo que dejó a dos miembros de la tripulación con heridas leves, informa The Wall Street Journal citando una fuente militar.

Se trata del destructor de clase Arleigh Burke USS Truxtun y el buque de apoyo logístico rápido de clase Supply USNS Supply. El portavoz del Mando Sur, el coronel Emmanuel Ortiz, señaló que la condición de los heridos es estable y que las embarcaciones pueden continuar la navegación con seguridad.

Desde agosto pasado, EE.UU. mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en aguas del Caribe y el Pacífico, con presencia sostenida de activos navales y aéreos. En un primer momento, Washington justificó esta operación bajo el argumento del combate al narcotráfico, responsabilizando al Gobierno venezolano.

Desde entonces se han producido múltiples bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, tanto en el Caribe como en el Pacífico, que se han saldado con más de 120 muertos. Al mismo tiempo, EE.UU. ha incautado en las últimas semanas, tras la reciente agresión militar contra Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y de su esposa, varios petroleros que llevaban combustible del país suramericano o lo habían hecho en el pasado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y altos cargos de su Gobierno se han arrogado el control unilateral de la industria petrolera venezolana por tiempo “indefinido”, tras aseverar que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes del país suramericano.

Caracas calificó las acciones de EE.UU. como una “gravísima agresión militar” y advirtió que el objetivo de los ataques “no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación.