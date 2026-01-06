7 líderes europeos emiten comunicado sobre Groenlandia: ¿Qué dice?

Los líderes de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, el Reino Unido y Dinamarca emitieron este martes un comunicado conjunto sobre Groenlandia tras las nuevas afirmaciones de Donald Trump en torno a la importancia de la isla para la seguridad de EE.UU.

“Groenlandia pertenece a su pueblo. Corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que les conciernen”, manifestaron los mandatarios. Además, en el comunicado señalaron que la seguridad en el Ártico “debe lograrse colectivamente” por los esfuerzos conjuntos de todos los aliados de la OTAN, incluido EE.UU., “mediante la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, como la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.

Además, los líderes subrayaron que “el Reino de Dinamarca, incluida Groenlandia, forma parte de la OTAN” y agregaron que, como la región ártica es una prioridad para el bloque militar, los países europeos han incrementado “su presencia, actividades e inversiones para mantener la seguridad en el Ártico y disuadir a los adversarios”. “La seguridad en el Ártico sigue siendo una prioridad clave para Europa y es crucial para la seguridad internacional y transatlántica”, indicaron.

En este contexto, los mandatarios europeos también recordaron a Washington que Dinamarca no solo es uno de sus aliados en la OTAN, sino que también tiene un acuerdo de defensa con EE.UU. de 1951.

Amenazas de Trump

El comunicado fue publicado en medio de las renovadas amenazas de Trump de incorporar a Groenlandia a EE.UU. argumentando motivos estratégicos y de seguridad nacional. El domingo el jefe de la Casa Blanca manifestó ante los periodistas a bordo del Air Force One la necesidad de hacerse con el control de esta región semiautónoma de Dinamarca ante la creciente presencia de barcos chinos y rusos en sus costas.

En respuesta, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pidió a Washington detener sus “amenazas contra un aliado históricamente cercano y hacia otro país y otro pueblo que han declarado muy claramente que no están en venta”. Más tarde añadió que un hipotético ataque estadounidense para hacerse con el control de Groenlandia provocaría el fin de la OTAN.