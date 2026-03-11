BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaAl menos dos petroleros alcanzados en ataques cerca de las costas de Irak (VIDEOS)
Portada

Al menos dos petroleros alcanzados en ataques cerca de las costas de Irak (VIDEOS)

Videos compartidos en las redes sociales muestran grandes llamas elevándose desde el lugar ataque.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Al menos dos buques petroleros extranjeros han sido atacados este miércoles frente a las costas de Irak, cerca de la frontera con Kuwait, informó el portal Shafaq News.

Según el medio, dos petroleros fueron alcanzados al sur de la ciudad iraquí de Basora, mediante una embarcación con trampa explosiva, lo que desató un fuerte incendio. Se registraron heridos y al menos un muerto entre la tripulación.

Videos compartidos en las redes sociales muestran grandes llamas elevándose desde el lugar ataque.

Evaluaciones preliminares sugieren que uno de los petroleros puede ser estadounidense y otro australiano. 25 personas de la tripulación fueron evacuadas.

Reportes indican que el petrolero estadounidense fue alcanzado por un dron y explotó, recoge Tasnim.

Los ataques tienen lugar en medio de las represalias de Irán contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región, tras la agresión militar de Washington y de Tel Aviv contra la nación persa.

También te puede interesar

Trump dice que usará parte de las reservas...

“No están cooperando”: Trump amenaza con cortar todo...

Irán aspiera a que el precio del barril...

EEUU afirma haber destruido casi toda la capacidad...

China lanza dura advertencia a sus enemigos en...

Panamá se vuelve el inesperado beneficiario de la...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign