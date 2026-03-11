Al menos dos petroleros alcanzados en ataques cerca de las costas de Irak (VIDEOS)

Al menos dos buques petroleros extranjeros han sido atacados este miércoles frente a las costas de Irak, cerca de la frontera con Kuwait, informó el portal Shafaq News.

Según el medio, dos petroleros fueron alcanzados al sur de la ciudad iraquí de Basora, mediante una embarcación con trampa explosiva, lo que desató un fuerte incendio. Se registraron heridos y al menos un muerto entre la tripulación.

یک نفتکش عراقی پس از اصابت پرتابه در بندر ام القصر در آتش میسوزد pic.twitter.com/uow4XGAVjU — Amir Ebrahimiii 2 (@Amirebrahi91824) March 11, 2026

Videos compartidos en las redes sociales muestran grandes llamas elevándose desde el lugar ataque.

Evaluaciones preliminares sugieren que uno de los petroleros puede ser estadounidense y otro australiano. 25 personas de la tripulación fueron evacuadas.

صور لإسعاف بحارة ناقلة النفط المحترقة قبالة ميناء الفاو بالعراق قناة العربية pic.twitter.com/Th0LBK9V2D — العربية (@AlArabiya) March 11, 2026

Reportes indican que el petrolero estadounidense fue alcanzado por un dron y explotó, recoge Tasnim.

اضافة هامة تفاصيل الاستهداف

المستهدف ناقلتي نفط وليست واحدة والاستهداف تم من خلال زورق سريع مفخخ ما أدى الاى احتراقهما بالكامل والناقلتين هما: الناقلة النفطية المحترقة ZEFYROS، حمولتها مادة النفثه (النفط الثقيل) ، تحمل علم مالطا، ومكان احتراقها قرب ميناء البصره النفطي، في منطقة… pic.twitter.com/DV5xPP3uzc — Dr. Haider Salman (@sahaider75) March 11, 2026

Los ataques tienen lugar en medio de las represalias de Irán contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región, tras la agresión militar de Washington y de Tel Aviv contra la nación persa.