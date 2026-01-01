Cae el ‘Noé’ africano que ‘predecía’ un diluvio apocalíptico para el 25 de diciembre (VIDEOS)

La Policía de Ghana confirmó el arresto del autoproclamado profeta Evans Eshun, conocido como Ebo Noah, tras su fallida predicción sobre un diluvio apocalíptico para el 25 de diciembre de 2025, informaron medios locales este jueves.

Según un comunicado emitido por las autoridades, la detención fue realizada por el Equipo Especial de Investigación Cibernética “como parte de las iniciativas policiales en curso para monitorear y abordar las actividades relacionadas con el ciberespacio”, especialmente en vísperas de las festividades de fin de año.

El llamado ‘Noé’ africano se había viralizado al anunciar una inundación de tres años y construir una gran ‘arca’ para salvar a las personas que creían en sus vaticinios. Tras no registrarse ninguna catástrofe el día de Navidad, el supuesto profeta declaró que sus oraciones habían “persuadido a Dios a posponer la destrucción”. Su posterior aparición en un concierto, celebrando el retraso del desastre, intensificó la indignación pública y las peticiones de arresto.

Si bien la Policía no ha revelado de qué cargos se lo acusa, el caso se vinculó a “advertencias recientes contra personas que hicieran declaraciones públicas capaces de causar miedo, pánico o desorden público”. Las autoridades precisaron que el sospechoso “se presume inocente hasta que un tribunal competente demuestre su culpabilidad” y pidieron calma, evitando especulaciones.

Fuentes policiales indicaron que hubo preocupación por informes de que “cientos de personas, incluidas algunas de países vecinos, habían abandonado sus hogares” para reunirse en el sitio del arca, generando temores humanitarios y de seguridad. Mientras las investigaciones continúan, la Policía reiteró que las falsas profecías que puedan incitar al pánico serán examinadas bajo las leyes de orden público y delitos cibernéticos.