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China veta de su televisión al Real Madrid y a toda LaLiga tras el escándalo con Mbappé

Kylian Mbappe: ¿Meme sobre mí que más me gusta? Es el video donde estoy con la cara atascada con algún tipo, que se parece a un dictador chino [Mao Zedong, aunque el deportista no menciona el nombre del chino].

La cadena estatal china CCTV suspendió las transmisiones de LaLiga española y de cualquier partido en el que participe el delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, informó el diario Global Times. La drástica medida entró en vigor este martes e incluyó el retiro inmediato de todos los anuncios publicitarios protagonizados por el futbolista.

El veto responde a un escándalo desatado por Mbappé tras a una entrevista en el programa francés The Bridge, donde confesó que su meme favorito era un fotomontaje de su rostro sobre la imagen de un “dictador chino”, en lo que sería una clara alusión a Mao Zedong. Sus comentarios desataron una ruptura de contratos por parte de varias marcas locales y lo obligaron a disculparse públicamente.

En un intento desesperado por salvar los derechos televisivos, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, también emitió una disculpa oficial, aclarando que las palabras del jugador fueron a título personal.

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