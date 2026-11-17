El presidente sudafricano responde a las acusaciones de “apartheid 2.0” e insta al magnate a contribuir al desarrollo de su país natal.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa afirmó recientemente que Elon Musk “no comprende completamente” el alcance de las políticas del ‘apartheid’ contra la población negra y pidió al magnate tecnológico recordar sus raíces.

El mandatario, quien se encuentra de visita en EE.UU., comentó en una entrevista con Semafor la idea sobre un posible encuentro con el empresario, señalando que no cree que sus “agendas se hayan sincronizado bien”.

Ramaphosa mencionó que conoció a Musk en el pasado y quedó “asombrado por su brillantez”, aunque insistió en su deseo de hablar con él sobre la necesidad de “recordar su país” natal. “Incluso siendo ciudadano de un nuevo país, deberías seguir siendo leal a tu antiguo país”, expresó el presidente.

Durante la entrevista, el líder sudafricano también se refirió a las declaraciones de Musk, quien acusó a su gobierno de construir un “apartheid 2.0”.

“Creo que Elon por naturaleza es muy conservador y no entiende realmente el daño que las políticas del ‘apartheid’ causaron”, declaró el jefe de Estado.

El líder sudafricano, quien fue encarcelado dos veces cuando era un joven activista, explicó que Musk, siendo sudafricano blanco, quizás no ha comprendido cómo el ‘apartheid’ favoreció únicamente a los blancos, sea “por ley, en práctica y en protocolo, en todo”.

A modo de ejemplo, mencionó que la educación que el magnate recibió fue “mucho mejor” que la suya y destacó las desigualdades educativas del régimen segregacionista: “Cuando el gobierno del ‘apartheid’ gastaba 12 rands en su educación, gastaba un rand en la mía”. El presidente señaló que sin entender esto, “nunca se podrá comprender precisamente qué debe hacerse para remediar el daño causado”.

Así, subrayó que lo que Musk es hoy se debe a sus orígenes y a la educación inicial que recibió en Sudáfrica. “Cuando comenzó a experimentar con esas máquinas de juegos, fue gracias al conocimiento y la educación que tuvo disponible”, afirmó, por lo que considera que el empresario debería pensar: “Me gustaría contribuir al desarrollo de Sudáfrica y devolver algo a este país que me hizo quien soy hoy”.

La reacción de Musk no se hizo esperar. “Sudáfrica ahora es súperracista contra los blancos y los asiáticos”, comentó el director ejecutivo de Tesla en X.

Nacido en Sudáfrica y nacionalizado canadiense y estadounidense, Elon Musk ha acusado al Gobierno actual de su país de origen de aplicar más leyes “contra los blancos” que las normas “contra los negros” que existían durante el ‘apartheid’ (el sistema de segregación racial vigente en la nación africana entre 1948 y 1994).

Las leyes sudafricanas, diseñadas para abordar las desigualdades raciales heredadas del ‘apartheid’, exigen a las empresas de telecomunicaciones extranjeras que un 30 % de la propiedad sea de “personas de grupos históricamente desfavorecidos”, lo que complica la operación de la red de internet satelital Starlink.

“A Starlink no se le permite operar en Sudáfrica porque no soy negro”, escribió Musk en X en marzo de 2025.