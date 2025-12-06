“Desaparición de su civilización”: el crudo diagnóstico de EE.UU. para Europa

EE.UU. advierte que Europa se enfrenta a una posible “desaparición de su civilización”, debido a décadas de declive económico y a la erosión de los principios democráticos, así como a la inmigración y a los fracasos políticos y culturales.

“Este declive económico se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización”, se lee en el texto de la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, publicada esta semana por la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, el documento critica a los países europeos por sus políticas ambientales, que describe como “ideologías del ‘cambio climático'”, y por sus enfoques, que considera contrarios a la libertad de expresión. Asimismo, acusa a las élites del Viejo Continente de impulsar “restricciones antidemocráticas” contra “las libertades fundamentales en Europa, la angloesfera y el resto del mundo democrático”.

“Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza civilizacional y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria”, dice el informe que define los objetivos centrales de la política exterior estadounidense.

Según la nueva estrategia, el objetivo de Washington debería ser “ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual”, respaldando a las fuerzas tradicionales, ya que, considera que “si las tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos”.

“Los problemas más graves a los que se enfrenta Europa se encuentran en las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de las identidades nacionales y la confianza en sí mismas”, se lee en el documento.