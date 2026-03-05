Donald Trump apoyará a los kurdos en caso de decidir lanzar una ofensiva contra el régimen de Irán

El presidente de los EEUU Donald Trump ha declarado el jueves que estaría dispuesto a apoyar una ofensiva de las milicias kurdas iraníes contra Irán y advirtió que Washington tendrá voz en la elección del próximo líder de Teherán tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei.

En una entrevista telefónica con Reuters, Trump ha tildado de “maravilloso” que las fuerzas kurdas basadas en Iraq tuvieran las intensiones de cruzar la frontera para atacar a las fuerzas de seguridad iraníes. “Creo que es maravilloso que quieran hacer eso, estaría completamente a favor”, manifestó el mandatario seis días después del comienzo de la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La declaración de Trump viene a ser un giro significativo a la escalada del conflicto, que hasta ahora se había librado sobretodo desde el aire. Las milicias kurdas iraníes, que cuentan con miles de combatientes en la frontera entre Iraq e Irán, formaron el 22 de febrero la Coalición de Fuerzas Políticas del Kurdistán Iraní, una alianza que incluye al Partido Democrático del Kurdistán de Irán, el Partido de la Libertad del Kurdistán y el Partido de la Vida Libre del Kurdistán. Dichas organizaciones han mantenido una insurgencia intermitente contra el régimen desde la revolución islámica de 1979.

Trump ha sostenido conversaciones telefónicas con Mustafa Hijri, líder del Partido Democrático del Kurdistán de Irán, así como con los dirigentes kurdos iraquíes Bafel Talabani y Masoud Barzani. Cuando se le preguntó si Estados Unidos proporcionaría cobertura aérea a las fuerzas kurdas, Trump respondió: “No puedo decirte eso”, aunque agregó que el objetivo sería “ganar”.

CNN y Reuters han informado que la CIA trabaja para armar a dichos grupos con el propósito de fomentar un levantamiento popular en Irán, mientras Israel intensificó los bombardeos en la frontera occidental iraní para la preparación de una posible incursión kurda.

El conflicto, que dio comienzo el pasado sábado con ataques coordinados que han provocado la muerte de Khamenei y demás altos mandos iraníes, ha dejado más de 1.000 muertos en Irán de acuerdo a los medios estatales. Seis militares estadounidenses han perdido la vida en un ataque iraní contra un centro de operaciones en Kuwait, mientras que en Israel se ha confirmado al menos nueve muertes civiles. Washington atacó cerca de 2.000 objetivos en territorio iraní, según el Comando Central estadounidense.

Con respecto a la sucesión del liderazgo iraní, Trump trazó un paralelismo con Venezuela, donde fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro en enero. “Vamos a tener que elegir a esa persona junto con Irán”, declaró, añadiendo que Washington quiere “estar involucrado en el proceso”. Descartó al hijo de Khamenei, Mojtaba, quien emergió como favorito para la sucesión, y cuando se le preguntó sobre el príncipe heredero Reza Pahlavi, hijo del último sha, respondió: “Creo que todos están como opciones. Es muy temprano”.

El presidente también ha minimizado el impacto del cierre casi total del estrecho de Ormuz, por donde transita un quinto del petróleo mundial y que permanece prácticamente paralizado tras ataques iraníes contra al menos seis buques. “No tienen armada, ya sabes que la armada está ahora en el fondo del mar”, afirmó Trump, quien agregó que no le preocupa el aumento de los precios de la gasolina porque “caerán muy rápidamente cuando esto termine”.