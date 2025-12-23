EE.UU. amenaza con hacer “respetar al máximo” sus sanciones unilaterales contra Venezuela

La delegación de EE.UU. en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ratificó este martes que mantendrá las sanciones unilaterales contra Venezuela, tras elevar aún más el tono en contra del Gobierno del presidente del país suramericano, Nicolás Maduro.

“Impondremos y haremos respetar las sanciones al máximo para privar a Maduro de usar los recursos para financiar al Cártel de los Soles y al Tren de Aragua”, afirmó el embajador de los EE.UU. ante Naciones Unidas (ONU), Michael Waltz.

En la misma tónica que el presidente estadounidense, Donald Trump, el diplomático afirmó que la Administración republicana “usará todo el poder de EE.UU.” para combatir los cárteles en la región, pese a que hasta ahora Washington no ha presentado resultados fehacientes del combate a ese flagelo en el Caribe.

Del mismo modo, el diplomático no presentó pruebas de sus declaraciones contra el Gobierno de Venezuela, esbozadas en el mayor órgano dedicado a mantener la paz mundial. En cambio, aseveró que el país suramericano “es la principal ruta para los estupefacientes ilícitos en el hemisferio occidental”, pese a que datos de organismos internacionales desmienten esa afirmación.

“No reconocemos a Nicolás Maduro ni a sus secuaces como Gobierno legítimo de Venezuela”, dijo Waltz, quien tildó al mandatario de ser “un fugitivo de la Justicia estadounidense”.