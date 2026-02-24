EE.UU. despliega cazas F-22 en base israelí mientras aumentan tensiones en Oriente Medio

Varios aviones de combate de EE.UU. F-22 partieron esta jornada del Reino Unido y están siendo desplegados en una base aérea ubicada en el sur de Israel, como parte del aumento de las fuerzas militares de Washington en Oriente Medio, informa The Times of Israel.

Según los informes, un total de 12 cazas de este tipo despegaron de la base aérea de la Real Fuerza Aérea británica en Lakenheath, donde habían llegado la semana pasada y tuvieron que permanecer allí varios días debido a problemas con los aviones cisterna que los acompañaban.

“12 aviones de combate F-22 estadounidenses aterrizaron esta tarde en una de las bases de la Fuerza Aérea Israelí en el sur del país”, confirmaron medios israelíes citados por la agencia Andalou, añadiendo que su misión es “penetrar en territorio enemigo y desactivar los sistemas de defensa aérea y las instalaciones de radar”.

Este nuevo desplazamiento de aviones hacia Oriente Medio se produce en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando la posibilidad de emprender acciones militares contra Irán.

Decenas de aviones de combate ya han sido avistados dirigiéndose hacia Oriente Medio, según Military Air Tracking Alliance. Asimismo, se han detectado múltiples aviones cisterna que transportan combustible y cientos de vuelos de carga que se dirigen a la región desde mediados de febrero.

First 3 of 12 F-22 Raptors departing RAF Lakenheath pic.twitter.com/qo7E0Ffu8O — Glenn (@TallGlenn85) February 24, 2026

Teherán se mantiene firme

Las amenazas lanzadas por el presidente de EE.UU. sobre una posible acción militar contra Irán coinciden con su refuerzo bélico en Oriente Medio.

El miércoles pasado, se informó que Trump ordenó enviar a la región el USS Gerald R. Ford, el portaviones nuclear más grande y avanzado del mundo, junto con su grupo de combate. La agrupación se unirá al USS Abraham Lincoln.

Ante la presión acelerada de Washington y sus exigencias en torno al programa nuclear y de misiles del país persa, Teherán sigue defendiendo sus intereses legítimos.

Desde Irán han subrayado repetidamente que están preparados para responder con golpes “pesados” a cualquier “error estratégico” de EE.UU., y advierten que serán aún más fuertes que durante la ‘Guerra de los 12 días’.

Paralelamente, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, aseveró que la energía nuclear y el enriquecimiento de uranio son un “derecho innegable” para Teherán, garantizado en las directrices del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Mientras, el enviado especial Steve Witkoff comentó, citado por Fox News, que Trump se preguntaba por qué los iraníes no capitularon pese a la presión naval y destacó la dificultad de obligarlos a renunciar a la adquisición de armas.

“Con la cantidad de poder marítimo, poder naval que tenemos allí, ¿por qué no han venido y nos han dicho: ‘Declaramos que no queremos un arma’?”, dijo Witkoff, admitiendo que “es difícil hacerlos llegar a ese lugar”.