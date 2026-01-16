EE.UU. equipará una base naval cerca de un puerto con capital chino en Suramérica

El Departamento de Estado de los EE.UU. autorizó la posible venta a Perú de equipos y servicios para la modernización de la Base Naval del Callao por un valor estimado de 1.500 millones de ​dólares, informó la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa (DSCA, por su sigla en inglés).

En un comunicado, publicado el jueves, la DSCA indicó que el Gobierno peruano solicitó varios elementos, como estudios de ingeniería o gestión de la construcción, para “respaldar la adquisición de instalaciones marítimas y terrestres en la Base Naval del Callao”.

“Perú no tendrá dificultades para integrar estos artículos y servicios en sus Fuerzas Armadas”, aseguró. Por el contrario, “mejorará la infraestructura portuaria peruana para satisfacer las operaciones y requisitos navales y logísticos actuales y futuros”, apuntó la DSCA.

Según el diario limeño Gestión, el Ejecutivo peruano planea reubicar su principal base marítima a un nuevo emplazamiento, de manera que pueda liberar espacio para la ampliación del puerto comercial del Callao, competidor directo del megapuerto de Chancay, que lleva largos meses en la mira de EE.UU. por tener mayoría accionaria china.

“Esta venta propuesta contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al contribuir a mejorar la seguridad de un socio importante, que impulsa la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica”, señaló la agencia estatal.

El propio jueves la DSCA entregó la certificación requerida de la posible venta, a modo de notificación, al Congreso estadounidense para su posterior aprobación.