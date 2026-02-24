BOLETIN DE NOTICIAS
EE.UU. intercepta un petrolero en el océano Índico por “violar” el bloqueo a Venezuela de Trump (VIDEO)

El buque Bertha fue perseguido "desde el Caribe hasta el oceáno Índico", explicó el Departamento de Guerra.

Por Redaccion Central
Durante la captura del tanquero.

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este martes de la captura de un tercer buque petrolero en la zona de responsabilidad del Comando Indo-Pacífico de EE.UU. (INDOPACOM).

Según el organismo, el buque Bertha fue perseguido “desde el Caribe hasta el oceáno Índico”, durante una inspección realizada la noche del lunes, cuando intentaba desafiar el bloqueo impuesto por Donald Trump a Venezuela.

“Desde el Caribe hasta el océano Índico, lo rastreamos y lo detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia o la voluntad para hacer cumplir las sanciones a esta distancia”, escribió el Departamento en su cuenta de X, destacando que “las aguas internacionales no son un refugio para los actores sancionados”.

“Tres barcos huyeron y ahora los tres han sido capturados”, detalló la cartera.

En diciembre, el mandatario estadounidense ordenó “el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, tras acusar a Caracas, sin aportar pruebas concretas, de utilizar “el petróleo de yacimientos robados para financiarse a sí mismo, el terrorismo relacionado con las drogas, el tráfico de personas, los asesinatos y los secuestros”.

