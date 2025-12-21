EE.UU. intercepta y confisca un tercer petrolero cerca de Venezuela: Maduro se limita sólo a condenar acciones

Estados Unidos ha interceptado este domingo un tercer buque en las aguas internacionales cercanas a la costa venezolana, incrementando las operaciones destinadas a bloquear el comercio de petróleo sancionado que proceda de ese país.

La acción ha sido confirmada por funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters y acontece apenas horas después de la confiscación de un segundo petrolero en el mar Caribe el sábado.

Las autoridades estadounidenses no han revelado a Reuters el nombre ni la ubicación exacta del buque interceptado en esta última operación. Sin embargo, Bloomberg informó que se trataría del petrolero Bella 1, de bandera panameña y sancionado por Estados Unidos.

Las confiscaciones acontecen a pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo” total a los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela, una medida que refuerza la campaña de presión de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro.

El sábado, Estados Unidos interceptó un segundo petrolero frente a las costas venezolanas. Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra, ejecutó la operación antes del amanecer del 20 de diciembre.

Noem difundió en redes sociales un video en el que se observa un helicóptero sobrevolando la cubierta de un gran petrolero en altamar y aseguró: “Estados Unidos continuará persiguiendo el movimiento ilícito de petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región. Los encontraremos y los detendremos”.

El gobierno de Maduro se limita a condenas

El gobierno de Nicolás Maduro ha condenado la incautación del segundo buque, calificándola de “robo y secuestro” y denunciando la “desaparición forzada” de la tripulación. En un comunicado divulgado en redes sociales, la vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que los responsables enfrentarán consecuencias judiciales.

El Departamento de Seguridad Nacional identificó a ese buque como el Centuries, un petrolero de propiedad china con bandera de Panamá, que habría cargado 1,8 millones de barriles de crudo en un puerto venezolano antes de ser escoltado fuera de la zona económica exclusiva del país el 18 de diciembre. No obstante, una revisión independiente indicó que el Centuries no figura en la lista oficial de sancionados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Por su parte, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, sostuvo que el Centuries transportaba petróleo sancionado de la estatal Pdvsa y lo describió como “un buque con bandera falsa que opera como parte de la flota en la sombra venezolana”.