El embajador norteamericano sostuvo que la ayuda de Washington “suma mucho más” que la de Pekín.

El embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, se pronunció este 20 de noviembre sobre la donación millonaria que China autorizó esta semana para el país andino.

“Primero que nada, tenemos que ver si el cheque tiene fondos de lo que van a dar, pero segundo, creo que todo el apoyo es bueno, me alegro que son parte del país, que están comerciando en el país y que están aportando la ayuda”, dijo.

En declaraciones a los medios locales, Navarro aseveró que la ayuda de EE.UU. “suma mucho más que eso” y cuentan con una “lista grande” de aportaciones para el Perú.

“Y le aseguro que suma mucho, mucho más que los 22 millones de dólares, ¡pero toda la ayuda es bienvenida!”, cerró.

La presidenta peruana, Keiko Fujimori, anunció el 18 de noviembre desde la ciudad china de Shenzhen que la República Popular financiará con 22 millones de dólares “adicionales” la construcción de un centro de monitoreo inteligente.

Un día antes, Fujimori anunció unos 22,5 millones de dólares autorizados por China para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático del Niño en la nación sudamericana.