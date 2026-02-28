EEUU e Israel lanzan ataques contra el Gobierno de Irán: Objetivo derrocar a los Ayatolás

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque “de gran envergadura” contra Irán, que ha provocado explosiones en Teherán y demás ciudades tras semanas de advertencias sobre una posible intervención militar. Como respuesta, el régimen iraní ha lanzado misiles y drones en represalia, según lo ha confirmado a la Guardia Revolucionaria, mientras diplomáticos estadounidenses en el Golfo y civiles israelíes han recibido órdenes de buscar refugio.

Corresponsales reportaron explosiones no solo en Jerusalén, sino también en Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin, donde un ataque con misiles impactó una base estadounidense.

Varias aerolíneas anunciaron este sábado la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región. Entre las compañías que suspendieron operaciones figuran Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, SWISS y Air India.

Así comenzaron los primeros bombardeos…

Vean el momento en el que iniciaron los impresionantes ataques militares de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán. El poderío militar de Estados Unidos sigue siendo sorprendente.pic.twitter.com/ot8U4cym4G — Guillo (@codiguillos) February 28, 2026



La agencia semioficial iraní Fars reportó al menos tres explosiones en Teherán al inicio del conflicto, mientras que la agencia oficial IRNA, citando corresponsales en el terreno, aseguró que el centro de la capital iraní quedó cubierto de densas columnas de humo tras las detonaciones.

Ante este escenario, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el país y advirtieron a la población que permanezca cerca de refugios antiaéreos ante la respuesta del país persa. El Ejército israelí explicó en redes sociales que se trata de una “alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel”.