Ejecutan con inyección letal a hombre que asesinó a los hijos de su novia en un incendio

La defensa de Jeffrey Weisheit había cuestionado anteriormente la adquisición y conservación de los medicamentos que se utilizarían para la ejecución.

Jeffrey Weisheit, de 50 años, fue ejecutado el 5 de noviembre mediante inyección letal en la prisión estatal del estado de Indiana (EE.UU.), por el asesinato de Alyssa Lynch, de ocho años, y su hermano Caleb, de cinco, al incendiar su vivienda en 2010, cuando mantenía una relación con su madre, informó el Departamento de Corrección del Estado de Indiana.

El procedimiento comenzó poco después de la medianoche y Weisheit fue declarado muerto 45 minutos más tarde. No pronunció unas últimas palabras y su última comida consistió en costillas a la barbacoa y una bebida Mountain Dew.

La ejecución estuvo precedida por el rechazo del gobernador Mike Braun a su solicitud de clemencia y una decisión dividida de la Corte Suprema de Indiana, que votó 3-2 para denegar una suspensión de emergencia. Sus abogados habían solicitado más tiempo para examinar los medicamentos y los procedimientos previstos para la inyección letal, en medio de la polémica por el caso de la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee el pasado 30 de septiembre.

Durante los tres minutos en que los testigos pudieron observarlo, Weisheit permaneció inmóvil sobre una camilla mientras su asesor espiritual, el diácono Brian Nosbusch, hablaba y parecía rezar a su lado. Las persianas se cerraron ocho minutos antes de la hora oficial de su muerte, lo que impidió observar el resto del procedimiento.

Los abogados cuestionaron la adquisición y conservación de los medicamentos, así como la preparación del personal encargado de colocar las vías intravenosas. También señalaron posibles irregularidades relacionadas con la farmacia que suministró las sustancias y cuya licencia se encuentra bajo supervisión por presuntas infracciones.