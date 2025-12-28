El decisivo truco de un padre para encontrar a su hija secuestrada

Un padre en Texas logró rescatar a su hija adolescente después de que fuera secuestrada a punta de cuchillo el día de Navidad, gracias a localizarla a través del teléfono móvil de la menor, informaron las autoridades según informa New York Post.

La joven, de 15 años, había salido a pasear a su perro hacia las 16:50 en Porter, a unos 40 kilómetros al norte de Houston, y no regresó a casa. Al notar su ausencia, el padre avisó de inmediato a la Policía y accedió a los controles parentales del celular de su hija para rastrear su ubicación, según la Oficina del Sheriff del condado de Montgomery.

Siguiendo la señal del dispositivo, encontró a la adolescente y al perro dentro de una camioneta, en una zona apartada y parcialmente boscosa, casi tres kilómetros lejos de su domicilio. En el vehículo se hallaba también un hombre “parcialmente desnudo”, de acuerdo con el parte policial.

El padre ayudó a su hija a escapar y llamó de inmediato a los servicios de emergencia, que detuvieron en el lugar a Giovanni Rosales Espinoza, de 23 años.

Las autoridades señalaron que el sospechoso había amenazado a la menor con un cuchillo y la había forzado a subir al vehículo cuando caminaba por la calle.