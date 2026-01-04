BOLETIN DE NOTICIAS
El mensaje del papa León XIV tras la captura de Nicolás Maduro

El pontífice pidió construir "un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres".

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Papa León XIV.

El papa León XIV aseguró este domingo que sigue “con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela” e hizo un llamado a respetar los derechos humanos y civiles, además de asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución venezolana tras la agresión de Estados Unidos a la nación latinoamericana.

“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”, dijo en un mensaje tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro.

En ese sentido, pidió construir “un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres”.

El sábado, EE.UU. lanzó una acción militar masiva en territorio venezolano que afectó a la ciudad de Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. La operación concluyó con la captura del presidente del país, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

