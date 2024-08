“Él será bienvenido”: Milei se ofrece para cuidar al perro de Alberto Fernández

El mandatario libertario hizo el ofrecimiento de hacerse cargo de Dylan, el can del exmandatario acusado por violencia de género.

El presidente de Argentina, Javier Milei, hizo un curioso ofrecimiento este jueves al exmandatario Alberto Fernández, asediado por la justicia debido a una denuncia por violencia de género.

En una publicación en la red social X, Milei se propuso para cuidar a Dylan, el perro de Fernández: “Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo”.

El ofrecimiento no deja de ser en tono provocador, ya que ambos políticos han tenido cruces en el pasado con respecto a sus mascotas. El más reciente fue en abril de este año, cuando Milei acusó de títere a Fernández, a lo que este respondió: “Debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas”.

La alusión al perro “vivo” es porque Milei cuenta entre sus consejeros a Conan, un mastín que murió en 2017 y que el presidente argentino dice que reencarnó en uno de sus clones. Por ese motivo, siempre se refiere a él en tiempo presente.

.@alferdez Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo. https://t.co/8F5bbAadAQ — Javier Milei (@JMilei) August 15, 2024

El planteo aún no ha sido respondido por Fernández, quien fue imputado el miércoles por los delitos de “lesiones graves, doblemente agravadas” y por “amenazas coactivas”, debido a los golpes que presuntamente propinó a su exmujer Fabiola Yáñez.

El miércoles, el exmandatario emitió un comunicado para confirmar que dejaba definitivamente el cargo máximo del partido y negar las acusaciones en su contra.

Yáñez reside en España desde que culminó el mandato de Fernández, en diciembre de 2023. La exprimera dama se estableció en Madrid junto a su hijo Francisco, de dos años, y su madre, Miriam Yañez Verdugo.