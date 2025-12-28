BOLETIN DE NOTICIAS
El vendedor de una empresa premia la lealtad de sus trabajadores con bonos millonarios

El gesto nace del profundo reconocimiento el exdirector ejecutivo hacia el equipo que mantuvo a flote el negocio, incluso cuando estuvieron cerca de la quiebra.

Por Redaccion Central
Los empleados de Fibrebond, 2024.

El jefe de una empresa estadounidense ha convertido la venta de su negocio familiar por 1.700 millones de dólares en una bendición para sus 540 empleados como recompensa por su lealtad durante décadas, informa la prensa estadounidense.

Graham Walker, el exdirector ejecutivo de Fibrebond de 46 años, condicionó el acuerdo con el gigante energético Eaton a que el 15% del monto (unos 240 millones de dólares) se destinara a bonificaciones para el personal.

Así, quienes no poseían acciones pero habían sido leales durante décadas, incluso en épocas de crisis, recibieron una recompensa extraordinaria: cheques con un promedio de 443.000 dólares por persona, pagaderos en cinco años.

Este gesto nace del profundo reconocimiento de Walker hacia el equipo que mantuvo a flote el negocio, incluso cuando estuvieron cerca de la quiebra. Mientras la empresa impulsa su crecimiento, empleados ven transformadas sus vidas: pagar hipotecas, abrir negocios y, en sus propias palabras, dejar de vivir al día para finalmente “poder vivir”.

