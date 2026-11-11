“Esta es su casa”: Milei, al borde de las lágrimas, despide al papa León XIV al píe del avión

El presidente de Argentina, Javier Milei, despidió este miércoles al papa León XIV en la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al término de su visita de cuatro días por el país suramericano.

Al pie del avión que lo trasladó a Perú, el mandatario se mostró conmovido, al borde de las lágrimas, y le dijo: “Esta es su casa; lo esperamos”.