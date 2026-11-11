Boletín de Noticias
Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

“Esta es su casa”: Milei, al borde de las lágrimas, despide al papa León XIV al píe del avión

Javier Milei y el papa León XIV.

El presidente de Argentina, Javier Milei, despidió este miércoles al papa León XIV en la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al término de su visita de cuatro días por el país suramericano.

Al pie del avión que lo trasladó a Perú, el mandatario se mostró conmovido, al borde de las lágrimas, y le dijo: “Esta es su casa; lo esperamos”.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

Picture of Redaccion Central

Redaccion Central

Author Posts

Noticias Relacionadas

Artículos Recientes

Nuestras redes sociales...

Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE...
Suscríbete Ahora
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube