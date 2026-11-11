“Esta es su casa”: Milei, al borde de las lágrimas, despide al papa León XIV al píe del avión

El presidente de Argentina, Javier Milei, despidió este miércoles al papa León XIV en la pista del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, al término de su visita de cuatro días por el país suramericano.
Al pie del avión que lo trasladó a Perú, el mandatario se mostró conmovido, al borde de las lágrimas, y le dijo: “Esta es su casa; lo esperamos”.
MILEI DESPIDIÓ AL PAPA LEÓN XIV EN EZEIZA Y SE EMOCIONÓ EN EL SALUDO FINAL
El Presidente despidió a León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el cierre de su histórica visita. Durante la ceremonia de despedida, un grupo de niños entonó la canción religiosa “Alma misionera”. El mandatario se mostró visiblemente emocionado, al borde de las lágrimas.
(+) en Clarín: https://t.co/INFCsSpTJV
— Clarín (@clarincom) November 11, 2026