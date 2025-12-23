“Estoy triste”: Primer ministro groenlandés sobre los planes de Trump para Groenlandia

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, comentó las últimas declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre Groenlandia.

“Estoy triste y agradecido. Triste porque el presidente de EE.UU., anoche, en conferencia de prensa, una vez más expresó su deseo de apoderarse de Groenlandia. Con palabras así, nuestro país queda reducido a una cuestión de seguridad y poder. Así no nos vemos, y no es así como puede ni debe hablarse de Groenlandia”, escribió el primer ministro este martes en sus redes sociales.

Nielsen añadió que su pueblo cuenta con “una larga historia, una cultura sólida y una democracia vibrante”. “Somos un país que asume la responsabilidad de su propio territorio y de su propio futuro. Nuestra integridad territorial y nuestro derecho a la autodeterminación están anclados en los derechos humanos y en el derecho internacional, y no pueden simplemente ignorarse. Por ello, también siento gratitud”, manifestó.

En su mensaje, el mandatario también agradeció a conciudadanos y líderes políticos de todo el mundo por el respaldo y respeto que han mostrado por Groenlandia ante las recientes acciones por parte de Trump en torno a la isla.

El lunes en conferencia de prensa, el presidente Trump aseguró que su país “necesita” Groenlandia “por seguridad nacional”, en una declaración que vuelve a colocar a la isla ártica en una disputa geopolítica.

Anteriormente, Trump designó al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial para Groenlandia, puesto que, según él, Landry comprende lo esencial que es el territorio para EE.UU.

Trump ya ha declarado en repetidas ocasiones que su país necesita adquirir Groenlandia por cuestiones de seguridad internacional, argumentando que barcos de numerosas naciones navegan cerca de la costa norte de EE.UU., por lo que Washington debe “tener cuidado”. A su vez, las autoridades tanto danesas como groenlandesas han descartado tal posibilidad.