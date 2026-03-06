BOLETIN DE NOTICIAS
Fabricantes de armas estadounidenses “acordaron cuadriplicar la producción” afirma Trump

El mandatario estadounidense se reunió con representantes de las mayores empresas manufactureras de defensa de EE.UU.

Por Redaccion Central
Donald Trump mantuvo este viernes una reunión con los representantes de las mayores empresas manufactureras de defensa de EE.UU., en la que discutieron la producción de armas en medio del conflicto en Oriente Medio.

El presidente estadounidense calificó la reunión de “excelente” e indicó que los fabricantes “acordaron cuadriplicar la producción de armamento de ‘clase exquisita’, ya que queremos alcanzar, lo más rápido posible, los niveles más altos de producción”.

“La expansión comenzó tres meses antes de la reunión, y las plantas y la producción de muchas de estas armas ya están en marcha. Contamos con un suministro prácticamente ilimitado de municiones de grado medio y medio superior, que utilizamos, por ejemplo, en Irán y recientemente en Venezuela”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Según Trump, en la reunión participaron los directores ejecutivos de BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon. La siguiente reunión similar está programada para dentro de dos meses, señaló.

