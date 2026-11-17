El software automatiza intrusiones convirtiendo instrucciones simples en órdenes operadas por agentes autónomos de IA; la herramienta ya afectó a ConnectWise, entidades financieras en Corea del Sur y a la firma Barracuda.

La Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos emitió un aviso formal advirtiendo que cibercriminales a nivel global están utilizando Artex, un programa de distribución gratuita que coordina asistentes de inteligencia artificial para vulnerar y tomar el control de redes corporativas.

De acuerdo con el documento oficial de 13 páginas difundido el pasado 13 de noviembre de 2026, la efectividad de la herramienta ha permitido que, en determinados casos, los atacantes pasen de la identificación inicial de la víctima a la obtención de accesos completos con permisos de administrador en menos de tres horas.

Funcionamiento autónomo y conexión con modelos de IA

Artex opera como una plataforma capaz de traducir solicitudes escritas en lenguaje común en secuencias de órdenes ejecutables por agentes de IA. Estos asistentes exploran las redes objetadas, localizan fallas de seguridad, elevan sus privilegios de acceso e instan la extracción de datos con una mínima intervención humana.

El programa no integra un modelo lingüístico propio, sino que se vincula a sistemas de terceros como Claude (Anthropic), GPT (OpenAI), DeepSeek, GLM, Grok y Kimi. Según el FBI, en los servidores bajo control de los atacantes destacan los modelos de origen chino —en especial la familia DeepSeek Flash—, preferencia atribuida a su reducido costo y a la escasa presencia de filtros defensivos cuando las peticiones se plantean simulando pruebas de seguridad.

Cobertura global y campañas de gran escala

Desde al menos agosto de 2026, la herramienta ha sido desplegada contra entidades financieras, organismos gubernamentales, firmas tecnológicas y sectores de defensa, energía, salud y telecomunicaciones. Las autoridades remarcaron que el software facilita que personas con escasa experiencia técnica lancen operaciones masivas y complejas.

Entre las incursiones más relevantes registradas en el aviso figuran:

ConnectWise (EE. UU.): Los atacantes vulneraron el servicio de copias de seguridad en la nube de la compañía de software, accediendo a los entornos de Microsoft 365 de más de 2.250 clientes. La incursión fue atribuida por Microsoft a un grupo respaldado por el Estado chino.

Corea del Sur: Grupos con fines de lucro utilizaron Artex contra entidades financieras y sustrajeron datos personales de unas 67.000 personas, aprovechando vulnerabilidades como la falta de autenticación en dos pasos. La policía surcoreana arrestó a siete sospechosos por intromisiones en más de 90 organizaciones.

Barracuda Networks: La firma de seguridad sufrió una brecha luego de que Artex detectara una credencial activa correspondiente a un proveedor externo cuyo acceso no había sido revocado. Como medida preventiva, la empresa procedió al cambio masivo de las credenciales de sus clientes.

Al evaluar la velocidad de estas intrusiones, Arve Kjoelen, director de seguridad de la información de Barracuda, remarcó la dificultad defensiva señalando: “Los defensores que dependen de detectar actividad maliciosa y luego responder suelen llegar cua