Florida declara estado de emergencia en 25 condados ante la amenaza del huracán Isaias en el Golfo de México

El primer ciclón de la temporada atlántica de 2026 avanza con vientos sostenidos de 130 km/h y podría tocar tierra como categoría 2 entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

El avance del huracán Isaias sobre las aguas del golfo de México llevó al gobernador de Florida, Ron DeSantis, a declarar el estado de emergencia en 25 condados de la franja noroccidental (Panhandle) y de la región de Big Bend. La medida, oficializada mediante la orden ejecutiva 26-202, incluye la preparación de órdenes de evacuación en zonas costeras, la habilitación de refugios y la suspensión de actividades escolares.

Según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés), el sistema amenaza con provocar marejada ciclónica, lluvias intensas, inundaciones, cortes de energía eléctrica y posibles tornados. Se prevé que el centro del huracán se aproxime a tierra en la costa norte estadounidense entre la noche del viernes 9 y la madrugada del sábado 10 de octubre.

Formación e intensificación en el golfo

Isaias se convirtió en el primer huracán de la temporada atlántica de 2026 tras una etapa inicial de baja actividad atribuida a las condiciones de El Niño, cuyas cizalladuras del viento habían dificultado la organización de sistemas tropicales en la cuenca.

El fenómeno alcanzó la categoría 1 a las 22:30 (hora central) del miércoles 7 de octubre —23:30 en Miami— al registrar vientos máximos sostenidos de 120 km/h, según datos recabados por un avión de reconocimiento de la Reserva de la Fuerza Aérea. Durante la madrugada de este jueves 8 de octubre, el NHC reportó que los vientos del ciclón se intensificaron a 130 km/h, manteniéndose un desplazamiento hacia el este-noreste a unos 15 km/h.

A esa hora, el ojo de la tormenta se situaba a aproximadamente 680 kilómetros al sur-suroeste de la desembocadura del río Misisipi. Los meteorólogos advierten que el sistema podría fortalecerse aún más en las próximas horas y aproximarse al litoral como un huracán de categoría 2.

Zonas bajo aviso y ciudades amenazadas

La franja bajo aviso de huracán se extiende desde Ocean Springs (Misisipi) hasta el límite entre los condados de Bay y Gulf (Florida). Esta área abarca la costa de Alabama —incluyendo localidades como Gulf Shores, Orange Beach y el área de Mobile— así como comunidades del Panhandle floridano como Pensacola, Fort Walton Beach, Destin y Panama City.

Asimismo, se anticipan impactos por marejada e inundaciones en el sureste de Luisiana. Las autoridades meteorológicas advirtieron que las precipitaciones asociadas a Isaias se extenderán durante el fin de semana hacia áreas del interior de Alabama, Georgia, el valle de Tennessee, Carolina del Norte y Carolina del Sur.