FOTOS Presentan raro zafiro púrpura, el más grande del mundo

El zafiro estrella púrpura natural más grande del mundo del que se tiene constancia fue presentado este sábado en una ceremonia en la ciudad de Colombo, Sri Lanka, recoge AP.

La gema redonda, llamada ‘Estrella de la Tierra Pura’, es de 3.563 quilates y su valor se estima entre 300 y 400 millones de dólares. Los zafiros de Sri Lanka son famosos por su color, claridad y brillo únicos.

Uno de los propietarios del zafiro, detalló que fue encontrada en 2023 en una mina cerca de la remota ciudad de Ratnapura, conocida como “la ciudad de las gemas”, por su importante industria de minería y comercio de piedras preciosas, especialmente zafiros y rubíes.

Fue comprada junto a otras gemas ese mismo año. Poco después los propietarios descubrieron que se trataba de una piedra especial, por lo que la hicieron certificar por dos laboratorios.

“Muestra un asterismo bien definido. Un asterismo de seis rayos. Eso es algo especial que la distingue de todas las demás piedras”, afirmó el gemólogo consultor Ashan Amarasinghe, presente en el evento.