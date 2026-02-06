BOLETIN DE NOTICIAS
Francia destruye más de 4 toneladas de cocaína en el Pacífico

El buque provenía de Centroamérica

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto durante la interceptación del buque.

La Marina francesa interceptó en el Pacífico Sur un buque procedente de Centroamérica y decomisó 4,24 toneladas de cocaína, cuyo cargamento fue destruido en alta mar, fuera de la zona económica y de áreas protegidas de la Polinesia Francesa.

Según la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, en una segunda operación se interceptó en el mar Caribe una embarcación con 678 kilos de cocaína, entregada luego a las autoridades de Barbados.

Imágenes tras la captura del buque…

