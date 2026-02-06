Francia destruye más de 4 toneladas de cocaína en el Pacífico

La Marina francesa interceptó en el Pacífico Sur un buque procedente de Centroamérica y decomisó 4,24 toneladas de cocaína, cuyo cargamento fue destruido en alta mar, fuera de la zona económica y de áreas protegidas de la Polinesia Francesa.

Polynésie française | Importante saisie de cocaïne en haute mer ⚓ Interception d'un navire suspect et contrôle à bord par la @MarineNationale, menant à la découverte de 174 ballots de drogue. ⚖️ 4.24 tonnes de cocaïne saisies et poursuite du processus judiciaire par les…

Según la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, en una segunda operación se interceptó en el mar Caribe una embarcación con 678 kilos de cocaína, entregada luego a las autoridades de Barbados.

Imágenes tras la captura del buque…