FUERTES VIDEOS Un bus embiste a manifestantes ultraortodoxos en Jerusalén

Un bus ha embestido a una multitud de judíos ultraortodoxos en Jerusalén, este martes, que se ha congregado en protesta contra el proyecto de ley que prevé imponer el servicio militar a la comunidad religiosa.

Un manifestante de 18 años murió tras quedar colgado de la parte delantera del vehículo y ser arrastrado en el camino, atrapado bajo las ruedas, reportaron medios locales. Tres manifestantes más resultaron heridos.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

#ALERTA | Un autobús atropelló a manifestantes ultraortodoxos en Jerusalén, Israel, causando al menos una víctima fatal y numerosos heridos en el lugar. pic.twitter.com/cBpKgAKIOF — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) January 6, 2026

MASSACRE AS BUS RUNS OVER ANTI-DRAFT HAREDI JEWS IN JERUSALEM pic.twitter.com/QLbA95t8Py — RT (@RT_com) January 6, 2026