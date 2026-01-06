FUERTES VIDEOS Un bus embiste a manifestantes ultraortodoxos en Jerusalén

BOLETIN DE NOTICIAS
Se reporta que una persona ha muerto.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El bus que embistió a manifestantes en Jerusalén, 6 de enero de 2026

Un bus ha embestido a una multitud de judíos ultraortodoxos en Jerusalén, este martes, que se ha congregado en protesta contra el proyecto de ley que prevé imponer el servicio militar a la comunidad religiosa.

Un manifestante de 18 años murió tras quedar colgado de la parte delantera del vehículo y ser arrastrado en el camino, atrapado bajo las ruedas, reportaron medios locales. Tres manifestantes más resultaron heridos.

Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad.

