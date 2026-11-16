Ha llegado el tercer portaaviones de EEUU a Medio Oriente en plena tensión con Irán

El USS Theodore Roosevelt se incorporó a la zona de responsabilidad del CENTCOM junto al USS George Washington y al USS George H. W. Bush, una concentración naval sin precedentes recientes salvo por el antecedente de abril.

Estados Unidos volvió a concentrar tres grupos de portaaviones en Medio Oriente tras la llegada del USS Theodore Roosevelt al área de responsabilidad del Comando Central (CENTCOM), la estructura militar que supervisa las operaciones estadounidenses en la región. El movimiento fue revelado por un funcionario citado por múltiples medios internacionales, aunque ni el Pentágono ni el CENTCOM lo han confirmado formalmente.

La nave de propulsión nuclear se suma a la zona de operaciones donde ya se encontraban el USS George Washington y el USS George H. W. Bush. Con la incorporación del Roosevelt, la Marina de EE. UU. vuelve a reunir tres grupos de combate aeronaval en la región, una acumulación de fuerza militar que solo se había registrado brevemente en abril pasado y que no ocurría con anterioridad desde la invasión de Irak en 2003.

Perfil táctico del USS Theodore Roosevelt

En servicio activo desde 1986, el USS Theodore Roosevelt es un portaaviones de propulsión nuclear que alberga una dotación de más de 5.000 efectivos y cuenta con un ala aérea de más de 60 aeronaves, entre ellas cazas de combate F-18. El buque zarpó en septiembre desde su base de operaciones en San Diego y participó durante el año en las maniobras navales internacionales RIMPAC, desarrolladas frente a las costas de Hawái.

Incertidumbre sobre la permanencia de la flota

En el plan operativo original estaba previsto que el barco sirviera de relevo a uno de los dos portaaviones ya desplegados en el área; sin embargo, funcionarios estadounidenses indicaron que las tres embarcaciones podrían permanecer posicionadas de manera simultánea si la situación estratégica lo requiere.

En contraste, reportes de medios como The National calificaron la coincidencia de los tres portaaviones como un despliegue “esperado como temporal”, por lo que las autoridades no han precisado aún cuánto tiempo coincidirán en aguas de Medio Oriente.