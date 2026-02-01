ICE persigue, acorrala y encañona a mujer que capta en video sus acciones (VIDEO)

Matt Grochow, jefe de la Policía de St. Peter, una pequeña ciudad al sur de Minesota (EE.UU.), intervino este jueves para que agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) liberaran a una residente estadounidense que había sido detenida a punta de pistola mientras grababa sus acciones desde su auto, informa MPR News en consulta de fuentes con conocimiento del caso.

La mujer, que pidió no ser identificada por temor a represalias, seguía a los agentes federales y los grababa con una cámara de tablero cuando tres vehículos la persiguieron y acorralaron.

Agentes con armas desenfundadas la obligaron a salir del vehículo gritando: “¡Sal del coche!”. Ella se negó e intentó llamar al 911 (número de emergencias en EE.UU.). Los agentes abrieron la puerta, la sacaron a rastras, la tiraron al suelo y la esposaron haciendo uso de fuerza excesiva, causándole cortes, rasguños y moretones, según su relato.

DHS agents in MN swerved in front of an unarmed woman who was recording them, once again WALK IN FRONT OF A CAR with guns drawn. The only thing they’ve learned from Renee Good is how to get away with killing people. A local cop intervened to stop the illegal arrest! pic.twitter.com/hzND9dyzUS — David J. Bier (@David_J_Bier) January 31, 2026

La justificación del ICE

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (bajo cuya jurisdicción se encuentra el ICE), emitió un comunicado justificando la actuación de los agentes.

“Mientras los agentes del orden llevaban a cabo una operación dirigida a arrestar a un delincuente serial indocumentado, […] una agitadora comenzó a acosar y a obstruir la aplicación de la ley. Nuestros agentes intentaron detenerla usando las luces de emergencia para advertirle. Ignorando las órdenes de las fuerzas del orden, la agitadora se negó a detenerse y comenzó a conducir de forma imprudente […]. Sus acciones pusieron en peligro a las fuerzas del orden y a la ciudadanía, y permitieron que el violento delincuente siguiera prófugo”, reza su publicación.

Según el medio, los agentes la subieron a un vehículo para trasladarla a un centro de detención del ICE, pero al cabo de 20 minutos, tras recibir una llamada de uno de los agentes, dieron media vuelta y regresaron a St. Peter. El esposo de la mujer, que había contactado a su abogado y luego habló con el jefe Grochow, recibió una llamada del oficial confirmando que la tenía y que la traería a casa.

“ICE devolvió a la mujer a nuestro departamento de Policía, la vi y la llevé a casa”, confirmó Grochow al medio. En el trayecto, expresó a la mujer su indignación por lo ocurrido y su preocupación por la comunidad. Se cree que es la primera intervención de un departamento de Policía local de Minesota en una operación federal desde que se intensificaron las medidas migratorias de la administración encabezada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Cabe mencionar que, a pesar de las declaraciones de Grochow al medio, el departamento de Policía a su cargo se deslindó de cualquier participación en el incidente.