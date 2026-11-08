IMÁGENES Accidente de tren en Egipto deja al menos 7 muertos y decenas de heridos

Cuatro vagones se salieron de las vías y volcaron al costado de la carretera.

Al menos 112 personas resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren en Al-Ayyat, al sur de la gobernación egipcia de Guiza, informó el 8 de noviembre Masrawy, citando a una fuente de seguridad responsable. Además, el Ministerio de Salud de Egipto informó que 7 personas fallecieron.

El accidente provocó la interrupción del tráfico ferroviario hacia el Alto Egipto. Cuatro vagones del tren se salieron de las vías y volcaron al costado de la carretera.

Mientras, el Ministerio de Salud informó que 72 ambulancias participaron en las operaciones de traslado y evacuación y que se trata de 88 heridos.

“El número total de heridos ascendió a 88, de los cuales 49 fueron trasladados al hospital de Al Wasta, 29 al hospital de Al Ayyat y 10 al hospital de Atfih. Además, fueron recuperados 4 cuerpos: 2 en el hospital de Al Wasta, uno en Atfih y uno en el lugar del accidente”, reza el comunicado.

❗️🚆💥Al menos 100 personas resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren en Al-Ayyat, al sur de la gobernación egipcia de Guiza https://t.co/zj5G8rk01H — RT Última Hora (@RTultimahora) November 8, 2026

Los pasajeros heridos, que sufrieron fracturas y diversas contusiones, fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir tratamiento.

Además, el director de Seguridad de Guiza, Hatim Hassan, acudió al lugar para seguir las consecuencias del accidente, mientras altos cargos de la Policía y de la gobernación también se desplazaron a la zona.

En paralelo, el fiscal general ordenó a un equipo de miembros del Ministerio Público trasladarse al lugar del siniestro para realizar la inspección necesaria, esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las pérdidas y el número de víctimas.

En las redes sociales se difundieron fotos del accidente en las que se observan vagones volcados y visiblemente deformados.

Por su parte, Shorouk News precisa que fueron desplegadas fuerzas de defensa civil y grúas para intervenir en la zona y retirar los restos del siniestro, al tiempo que continuaban las labores de recuento de los lesionados.

La evacuación de los heridos se lleva a cabo en ambulancias, así como en vehículos particulares.

La Policía estableció un cordón de seguridad en el lugar del accidente para facilitar la evacuación y el traslado de los lesionados, mientras los centros médicos se hallan en estado de máxima alerta.

El presidente de Egipto, Abdelfattah al Sisi, señaló que sigue “con gran atención” las consecuencias del siniestro. “Expreso mis más sinceras condolencias a las familias de los fallecidos, así como mis mejores deseos de pronta recuperación a los heridos”, escribió en su cuenta de X.

“He instruido a las instituciones del Estado a brindar la atención médica necesaria, acelerar la investigación de las circunstancias del accidente y exigir responsabilidades a todo aquel cuya negligencia quede demostrada”, agregó.