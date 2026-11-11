Incendios y disturbios durante la huelga general en España (IMÁGENES)

Miles de personas salieron este miércoles a las calles de Barcelona durante la primera huelga general en España en 14 años. En el marco de la movilización, los españoles exigen mejores salarios y medidas para facilitar el acceso a una vivienda digna.

Multitudinarias protestas tienen lugar este miércoles en Barcelona en la que es la primera huelga general en España en 14 años. La manifestación recorrió el centro de la capital catalana, desde Passeig de Gràcia hasta la plaza Urquinaona y la Via Laietana.

De acuerdo con el Sindicato de Inquilinas, la manifestación reunió a unas 400.000 personas, mientras que la Guardia Urbana rebajó la cifra a unos 55.000 participantes. Aunque la protesta transcurrió de forma pacífica durante gran parte de la tarde, por la noche se transformó en fuertes disturbios.

Se destrozaron escaparates y se saquearon algunos comercios, y también se quemaron algunos contenedores y bicicletas. Además, se disparó material pirotécnico contra el cordón policial.

HIGHWAY IN FLAMES! – Protesters torch tyres, block key Spain-France route in housing strike Burning tyres and thick black smoke left lorries stranded for hours. Around 400 demonstrators demanded affordable housing, higher wages and better working conditions. https://t.co/IKK8RvFXQ2 — Viory Video (@vioryvideo) November 11, 2026

Manifestantes queman neumáticos y bloquean ruta clave entre España y Francia

El inicio del paro general de 24 horas, que comenzó este 11 de noviembre en España, estuvo marcado por los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes, que quemaron neumáticos y bloquearon una ruta clave entre España y Francia.

Las imágenes muestran neumáticos en llamas y un denso humo negro que dejó camiones varados durante horas en la frontera, en una protesta que tiene como eje central la crisis de acceso a la vivienda, mejoras salariales y medidas para frenar la inflación, en un contexto de creciente malestar social.

🚨🇪🇸 | CAOS EN BARCELONA: Manifestantes y sindicalistas de extrema izquierda incendiaron neumáticos en plena vía pública y bloquearon el tránsito en ambos sentidos durante una nueva jornada de protestas y disturbios convocada como “huelga general”. https://t.co/ruchKiiXyF — La Derecha Diario (@laderechadiario) November 11, 2026

La huelga general, convocada por sindicatos y organizaciones sociales, ha provocado importantes afectaciones en el transporte y la actividad económica en varias regiones del país.

En las grabaciones, que circulan en redes sociales, se puede ver a participantes de la huelga en Barcelona alzar barricadas con neumáticos y prenderles fuego. Mientras, en Madrid, los agentes policiales rociaron gas pimienta y golpearon con porras a manifestantes.