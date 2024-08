Investigan lo que podría ser el primer accidente fatal con un Tesla Cybertruck en EE.UU.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas está investigando lo que puede ser el primer accidente fatal en EE.UU. que involucra al Cybertruck de Tesla.

Según los reportes de los medios locales, una persona conducía su coche eléctrico la noche del domingo en una carretera del condado de Chambers cuando perdió el control. La camioneta se salió de la ruta y se estrelló contra una alcantarilla de hormigón antes de incendiarse.

El conductor, que no fue identificado de inmediato, murió en el lugar del accidente, señalaron las autoridades. En imágenes compartidas en las redes sociales se pueden ver los restos calcinados del Cybertruck tras el suceso.

Unfortunately, the first fatal crash involving a Tesla Cybertruck has been reported in the Bayton Area, Texas. The driver apparently lost control of the truck and hit a concrete culvert, immediately catching fire. #Tesla #Cybertruck #Accident #Bayton #Texas #ElectricVehicle $tsla pic.twitter.com/2XBDQgZuhy

— DriveGreenLiveGreen (@DriveGreen80167) August 6, 2024