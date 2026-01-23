Israel anuncia que está listo para una “guerra sorpresa” y atacar en cualquier momento

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están listas para actuar contra “cualquier enemigo” que represente una amenaza para el país hebreo. Así lo afirmó este miércoles el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, en medio de la escalada de tensiones con Irán.

Durante una visita a la base aérea de Nevatim, en el sur de Israel, el alto mando declaró que las FDI “sabrán cómo atacar con contundencia, en cualquier frente, a cualquier enemigo que amenace la seguridad del Estado de Israel”.

“Estamos preparados para diversos escenarios y mejoramos continuamente nuestras capacidades para lograr la victoria en la campaña contra nuestros enemigos”, continuó Zamir desde las instalaciones que albergan los cazas furtivos F-35I de la Fuerza Aérea israelí.

Preparados para una “guerra sorpresa”

En declaraciones previas, Zamir afirmó que las FDI están listas para “emplear una capacidad ofensiva sin precedentes contra cualquier intento de dañar al Estado de Israel”. Añadió que se preparan para la posibilidad de una “guerra sorpresa”, a partir de las lecciones aprendidas en la ‘guerra de los 12 días’.

Si bien Donald Trump suspendió momentáneamente sus planes de atacar a Irán, Washington ha reforzado su presencia militar en Medio Oriente. Consultado el miércoles sobre si se trataba de un preludio a una acción contra la República Islámica, Trump respondió: “Esperamos que no haya una acción más amplia”.