Israel ataca el cuartel general de la Fuerza Aérea del CGRI

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron el Cuartel General de la Fuerza Aérea del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), como marte de los bombardeos contra docenas de objetivos en la República Islámica.

“El sitio era el principal centro de comando y control utilizado para dirigir la actividad de la Fuerza Aérea del régimen. El comando de misiles balísticos del régimen terrorista iraní, el conjunto de vehículos aéreos no tripulados (UAV) y otras unidades de la fuerza aérea operaban desde el cuartel general”, reza el comunicado de las FDI.

Según el Ejército del país hebreo, el ataque forma parte de “un esfuerzo concentrado para desmantelar el conjunto de misiles balísticos iraní, al tiempo que se debilita su capacidad para sincronizar y coordinar ataques contra el Estado de Israel”.